عون يزور واشنطن لبحث انسحاب إسرائيل ونزع سلاح "حزب الله"

يقوم الرئيس ​اللبناني جوزيف عون هذا الأسبوع بزيارته الأولى للبيت الأبيض، وذلك لعرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية نزع سلاح "حزب الله" وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.

و يعد عون أول رئيس لبناني يزور البيت الأبيض منذ ما يقرب من 20 عاما، حيث سيلتقي ترامب وجها لوجه لأول مرة.

ويأتي اجتماع يوم الثلاثاء في لحظة حاسمة بالنسبة للبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب ضربات إسرائيلية، فيما يرفض "حزب الله" ⁠بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة.

وفي تصريحات نشرها مكتبه الأسبوع الماضي، قال عون إنه سيطلب من ترامب "ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل" لتنفيذ اتفاق 26 يونيو الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.

ويهدف هذا الاتفاق إلى نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا وتمهيد الطريق لعلاقات سلمية بين البلدين.

وقال مسؤول لبناني إن عون سيقدم لترامب مقترحا مكتوبا حول كيفية تفكيك ترسانة "حزب الله" الضخمة. ‌وأضاف المسؤول أن عون يعتقد أن ترامب وحده هو الذي يملك النفوذ اللازم للضغط على إسرائيل لسحب قواتها ومساعدة لبنان على استعادة سيادته.