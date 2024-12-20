ميقاتي: كلفة إعمار لبنان 5 مليارات دولار

طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف خروقاتها لوقف إطلاق النار مع «حزب الله»، مشيراً إلى أن تكلفة إعادة الإعمار جراء العدوان على بلاده لا تقل عن 5 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمته بجلسة خاصة بالتطورات في غزة ولبنان، ضمن فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في القاهرة.

وقال ميقاتي: «لبنان يعول كثيراً على وقوفكم إلى جانبه في محنته المستجدة، لكي يستطيع أن ينهض من جديد ويتخطى المصاعب الكبيرة التي تواجهه، بدءاً بمعالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير».

وتابع: «بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار تحتاج إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار».

وتبنى قادة منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (دي 8) في ختام أعمال قمتهم الـ11 التي استضافتها القاهرة أمس (إعلان القاهرة 2024) الذي يرسم خريطة طريق شاملة لمستقبل التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

واتفق القادة في إعلان القمة على رفع حجم التجارة البينية إلى 10 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية لدولهم أو ما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وأكد (إعلان القاهرة) التزام الدول الأعضاء بتعزيز السلام والازدهار والتنمية المستدامة، مشدداً على أهمية العمل المشترك لإيجاد مستقبل أكثر مرونة وشمولاً للشعوب مع الالتزام برؤية خريطة طريق (دي 8) العشرية للفترة من 2020 إلى 2030.