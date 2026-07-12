وفد أمريكي في بيروت لتنفيذ انسحاب إسرائيلي

التقى وفد عسكري أمريكي قيادات من الجيش اللبناني في بيروت، أمس، لبحث تنفيذ انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان.

وبحسب اتفاق الإطار بين الجانبين ستنسحب إسرائيل تدريجياً من مناطق في الجنوب، على أن يتولى الجيش اللبناني مهمة السيطرة الكاملة على المنطقتين التجريبيتين.

وكان السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى أطلع الرئيس اللبناني جوزاف عون بأن زيارة الوفد تأتي لتحديد آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري، ومن المقرر انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما، الأربعاء والخميس. ويشترط لبنان للمشاركة في هذه الجولة أن تنسحب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين.