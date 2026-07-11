تحضيرات لبنانية لتنفيذ «اتفاق الإطار» في المناطق التجريبية

تتجه الأنظار حالياً إلى ترتيبات اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، مع بحث الرئاسة اللبنانية وقيادة الجيش التحضيرات المتعلقة بالانسحاب من المناطق التجريبية جنوب لبنان، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوفد عسكري أمريكي إلى بيروت خلال أيام، قبل انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، يومي 14 و15 يوليو الجاري في روما.

وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة «اتفاق الإطار» في المناطق التجريبية المحددة جنوبي البلاد، بالتزامن مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية قال إن عون ناقش مع هيكل «الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية».

وأوضحت الرئاسة أن الطرفين بحثا «التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة، والتي يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها».

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في تصريحات صحفية، إنه يعوّل كثيراً على زيارته لواشنطن ولقائه بالرئيس دونالد ترامب، في ظل إصرار واضح من الإدارة الأمريكية على دعم مسار إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل.

ولفت إلى أن الأهداف التي يضعها "حزب الله "هي ذاتها الأهداف التي طرحها لبنان في المفاوضات مع إسرائيل برعاية واشنطن، وهي الانسحاب من الجنوب، واستعادة الأسرى، واسترداد الجثامين، وإعادة الإعمار.

في السياق، تحدّث مسؤول أمريكي معني بالمحادثات اللبنانية - الإسرائيلية عن انتقال الجهود إلى مرحلة تنفيذ «اتفاق الإطار»، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد الخرائط وتحديد مناطق تجريبية للانسحاب الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأن أول منطقة تجريبية ستُحدَّد خلال الأيام المقبلة.

من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن قرار الحرب والسلم والعلاقات الخارجية هو من صلاحية الدولة اللبنانية وحدها، مشدداً على أن لبنان لن يقبل، تحت أي ظرف، بأن تُستخدم أراضيه لتهديد أمن أي دولة صديقة.

وجاءت مواقف رجي خلال اجتماع نظمته وزارة الخارجية القبرصية لسفرائها، حيث شدد على أن ليس لأي فرد أو جهة مسلّحة أن تحتكر قرار الدولة أو تقرّر الحرب والسلم أو علاقات لبنان الخارجية، فقرارات الأمن القومي والسياسة الخارجية تُتخذ في بيروت وحدها، بعيداً عن أي أجندات أو حسابات خارجية .

ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف والتدمير الممنهج للقرى في جنوب لبنان، إضافة إلى استهداف الآليات على الطرق، وآخرها سيارة في بلدة كفر رمان - قضاء النبطية.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة شخصين إثر غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت شاحنة أثناء تفريغها نفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال في قضاء النبطية.

وفي قضاء مرجعيون، أحرقت القوات الإسرائيلية عدداً من المنازل في بلدة القنطرة، في حين واصلت عمليات نسف داخل بلدة الخيام. وفي قضاء صور، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط بلدة المنصوري.

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته لإزالة التهديدات الأمنية، مشدداً على أنه لن يسمح ل"حزب الله" بإلحاق الضرر بإسرائيل.