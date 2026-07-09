وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدى ترامب: لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان

رد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيه إنه يعتقد أن إسرائيل ستنسحب من لبنان بموجب الاتفاقيات، حيث كتب قائلا: "لم نطلب إذنا من أي طرف لدخول لبنان، ولا نحتاج إلى إذن لكي نبقى فيه".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن كاتس القول: "من حقنا وواجبنا حماية سكان الجليل والمواطنين الإسرائيليين من تهديدات "حزب الله"، التي تسعى إلى تدمير دولة إسرائيل".

وأضاف: "وكما أوضحنا أنا ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: فإننا سنواصل البقاء بالمنطقة الأمنية في لبنان، وسنعمل من داخلها بحسب الحاجة لذلك، إلى أن يتم نزع سلاح "حزب الله" في أنحاء لبنان، وإزالة التهديد لسكان الشمال".