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الشرق الأوسط

وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدى ترامب: لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان

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وكالات

رد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيه إنه يعتقد أن إسرائيل ستنسحب من لبنان بموجب الاتفاقيات، حيث كتب قائلا: "لم نطلب إذنا من أي طرف لدخول لبنان، ولا نحتاج إلى إذن لكي نبقى فيه".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن كاتس القول: "من حقنا وواجبنا حماية سكان الجليل والمواطنين الإسرائيليين من تهديدات "حزب الله"، التي تسعى إلى تدمير دولة إسرائيل".

وأضاف: "وكما أوضحنا أنا ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: فإننا سنواصل البقاء بالمنطقة الأمنية في لبنان، وسنعمل من داخلها بحسب الحاجة لذلك، إلى أن يتم نزع سلاح "حزب الله" في أنحاء لبنان، وإزالة التهديد لسكان الشمال".