إسرائيل تتوعد «حزب الله» بالحزم في جنوب لبنان

وأفاد مراسل القناة 12 الإسرائيلية الذي نشر الفيديو، أن قرار تدمير الحي جاء بعد إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة ذاتها، الخميس. ويوثق الفيديو عملية تفجير ضخمة لحي الدورة بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، الذي تمت تسويته بالأرض.
وشملت الجولة رؤية شبكة أنفاق رئيسية تابعة لـ«حزب الله» بنيت أسفل التلال، وفقاً لما أفاد به الجيش الإسرائيلي. وقال زامير إن منطقة قلعة الشقيف منطقة خاضعة لسيطرتنا، مكتظة بالبنى التحتية للمسلحين.. دأب حزب الله على بناء أنفاق تحت الأرض في المنطقة لتهديد المجتمعات الشمالية، وتسيطر قواتنا الآن على مناطق رئيسية فوق الأرض، وعلى هذه الطرق تحتها.
وهو على أهبة الاستعداد لشن هجوم سريع في حال انتهاك وقف إطلاق النار». واعتبر زامير أن الاتفاق الموقع ثمرة جهود المقاتلين والعمليات التي قادتها القيادة الشمالية بجميع فرقها العاملة في المنطقة.
وأضافت أن وحدات مختصة من الجيش عملت على تفكيك أربع قنابل طيران غير منفجرة في بلدات ميفدون - النبطية، وبرعشيت وكفردونين وشقرا - بنت جبيل، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. وجددت قيادة الجيش، دعوتها جميع المواطنين إلى ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.