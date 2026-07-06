إسرائيل تتوعد «حزب الله» بالحزم في جنوب لبنان

تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال تفقده أمس للجنود المنتشرين في محيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان، مواصلة العمل على «إزالة التهديدات» التي يشكلها «حزب الله»، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير، نسف خلالها حياً كاملاً في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، السبت.

وأفاد مراسل القناة 12 الإسرائيلية الذي نشر الفيديو، أن قرار تدمير الحي جاء بعد إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة ذاتها، الخميس. ويوثق الفيديو عملية تفجير ضخمة لحي الدورة بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، الذي تمت تسويته بالأرض.

وخلال لقائه الجنود في منطقة قلعة الشقيف، نقل بيان للجيش الإسرائيلي عن زامير قوله: «سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو مستعد للانتقال سريعاً إلى عمليات هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار».

وشملت الجولة رؤية شبكة أنفاق رئيسية تابعة لـ«حزب الله» بنيت أسفل التلال، وفقاً لما أفاد به الجيش الإسرائيلي. وقال زامير إن منطقة قلعة الشقيف منطقة خاضعة لسيطرتنا، مكتظة بالبنى التحتية للمسلحين.. دأب حزب الله على بناء أنفاق تحت الأرض في المنطقة لتهديد المجتمعات الشمالية، وتسيطر قواتنا الآن على مناطق رئيسية فوق الأرض، وعلى هذه الطرق تحتها.

وأضاف: «يتعين على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته تجاه الاتفاق التاريخي الموقع، والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله، وفي الوقت نفسه سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية.

وهو على أهبة الاستعداد لشن هجوم سريع في حال انتهاك وقف إطلاق النار». واعتبر زامير أن الاتفاق الموقع ثمرة جهود المقاتلين والعمليات التي قادتها القيادة الشمالية بجميع فرقها العاملة في المنطقة.

في الأثناء، أعلن الجيش اللبناني، أمس، تفكيك أربع قنابل طيران من مخلفات الغارات الإسرائيلية في النبطية وبنت جبيل. وقالت قيادة الجيش مديرية التوجيه، في بيان، إنه في ظل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتزايدة، يواصل الجيش إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء الضربات الإسرائيلية.

وأضافت أن وحدات مختصة من الجيش عملت على تفكيك أربع قنابل طيران غير منفجرة في بلدات ميفدون - النبطية، وبرعشيت وكفردونين وشقرا - بنت جبيل، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. وجددت قيادة الجيش، دعوتها جميع المواطنين إلى ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.