لبنان يناشد أمريكا مساندته لطي صفحة الحروب

ناشد لبنان الأمريكيين بالوقوف إلى جانبه، من أجل طي صفحة الحروب، واستشراف طريق السلام والاستقرار، فيما لا يزال الميدان يشهد المزيد من التوترات، في ظل قصف إسرائيلي طال بلدات في الجنوب، وانفجار ذخائر من مخلفات الحرب.

ودعا الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الولايات المتحدة، إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده، بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل، برعاية واشنطن، بهدف التوصل إلى سلام دائم.

ودعا عون نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، من أجل طي صفحة الحروب والمآسي والألم، وفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار.

في السياق، كتبت السفارة الأمريكية في بيروت على حسابها على منصة «إكس»: «نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني، وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقاً، مستقبلٍ يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها».

إلى ذلك، بحث قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، مع رئيس وقائد بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ديوداتو أبانيارا، أحدث المستجدات والتطورات في جنوبي البلاد.

وقال الجيش اللبناني، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: «استقبل قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، في مكتبه - اليرزة، رئيس وقائد بعثة قوة «اليونيفيل»، برفقة نائبه، مدير الشؤون السياسية والمدنية في البعثة، هيرفي ليوكوك».

ووفق البيان، تناول البحث آخر المستجدات والتطورات في لبنان، لا سيما في الجنوب، وسبل تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل، في ظل التحديات الراهنة.

ميدانياً، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية، استهدفت بلدة في جنوبي لبنان، أمس.

وألقت الطائرة المسيرة الإسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة ياطر في جنوبي لبنان من دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وسُجل تحليق لطائرة مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، على علو منخفض.

وانفجرت عبوة من مخلفات الحرب صباح السبت في منطقة وادي تولين - قلاوي في جنوبي لبنان.

كما انفجرت ذخائر من مخلفات الحرب، في بلدة صديقين في جنوبي لبنان، من دون وقوع إصابات.

وأطلقت القوات الإسرائيلية فجراً النار باتجاه بلدة حداثا، وأطراف بلدتي كونين والطيري في جنوبي لبنان.

وتواصل إسرائيل إطلاق النار بشكل متقطع، رغم الهدنة، خصوصاً داخل المنطقة التي تنشط فيها أو قربها.

وفي جنوبي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أمس، بأن شخصاً أصيب في غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور، ونقل إلى أحد مستشفيات المنطقة. كما أفادت بأن مدفعية إسرائيلية استهدفت جبل باصيل قبالة بلدة راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل.

بدوره، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، خلال جولة في الجنوب، أمس، شملت مدينة النبطية، إن العمل جارٍ على خطة عودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم، أو إلى المنطقة الأقرب إلى منازلهم، تشمل تأمين مراكز إيواء بديلة، بما فيها بيوت مسبقة الصنع، وبما فيها بدل نقدي للإيجار.