الرئيس اللبناني: آن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أنه آن الأوان للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات مشيراً إلى أن غالبية اللبنانيين تؤيد هذا الطريق لا سيما أهلنا في الجنوب.

وقال عون إن التفاوض يعتبر الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعدما تكبّد ما تكبّده من خسائر بالأرواح والممتلكات مؤكداً أن ما نصت عليه "صيغة الإطار" لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، بل تسعى إلى ضمانها بشكل كامل.

وأشار عون إلى أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الشيباني نقل إلى الرئيس عون دعوة رسمية لزيارة دمشق وشدد على أن السلطة الحالية تعمل على طي صفحة التدخلات التي كانت سائدة في السابق.