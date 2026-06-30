لبنان عازم على بسط سلطة الدولة بما يشمل الحدود الجنوبية

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، عزمه بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. وبحث عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أُقر نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن.

وشدد عون على تصميم الدولة اللبنانية بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، متوجهاً بالشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاهتمامه حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه.

على صعيد متصل، بحث قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، مع كوبر، آلية تنفيذ الاتفاق. وأفاد الجيش اللبناني في بيان، أن هيكل التقى كوبر وبحثا أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل.

وكان تم يوم الجمعة الماضي توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو.

وينص الاتفاق على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.