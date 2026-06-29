غارات على الجنوب.. وإسرائيل لا تستبعد عودة الحرب مع إيران

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم عناصر مسلحين من حزب الله بعد رصدهم بالقرب من المنطقة الأمنية، كما دمر منصة إطلاق تابعة للحزب.
وفي بيان لاحق، أشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن رئيس الأركان، إيال زامير، صادق على خطط لمواصلة العمليات في المنطقة الأمنية، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل جندي في معركة في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه قائد فصيل قتل في مواجهة مع عنصر من حزب الله بعد الدخول إلى مبنى في منطقة دير سريان بجنوب لبنان.
وأوضح أن سلامة القوات الإسرائيلية ذات أهمية قصوى، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف زامير أن القوات تمتلك سيطرة عملياتية على منطقة قلعة الشقيف، وهي مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإضعاف حزب الله.
ولفت زامير إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لتنفيذ ضربات في حال تم انتهاك وقف إطلاق النار. وذكر أن إسرائيل مستعدة لاستئناف العمليات الهجومية في كل من لبنان وإيران، مشيراً إلى أن حزب الله منهك وعناصره محاصرون تحت الأرض.
يسيطر الجيش الإسرائيلي عملياتياً على المنطقة، وهو في حالة تأهب قصوى لشن ضربات سريعة وقاتلة في حال انتهاك وقف إطلاق النار».
ترحيب أوروبي
وشدد على أن أي حل دائم يجب أن يستند إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على انسحاب جميع القوات من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
وأكد الاتحاد دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة واحتكار السلاح، مشيراً إلى حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو تم إقرارها مؤخراً لصالح القوات المسلحة اللبنانية.
تدمير تراث
وأضاف أنه على الرغم من إعلان وقف لإطلاق النار، لا تزال السلطات عاجزة عن تكوين صورة كاملة لحجم الأضرار، إذ تواصل القوات الإسرائيلية السيطرة على منطقة بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وهي منطقة محظور على اللبنانيين دخولها.
وأضاف سلامة: «هناك قرى جرفت بالكامل.. لم تكتفِ إسرائيل بمجرد القصف المدفعي أو بالدرونز أو بالطائرات، ولكنها أيضاً قامت بتفجير عدد من المواقع من خلال عمليات كوماندوز، وقامت أيضاً بجرف قرى وأحياء بكاملها من خلال استقدام شركات أمنية خاصة إسرائيلية لديها البلدوزرات المناسبة للقيام بعمليات الهدم».
وقال سلامة: «إن بلدات تاريخية خارج نطاق المنطقة المذكورة تعرضت لغارات جوية مكثفة، من بينها صور والنبطية». وأوضح أن القصف العنيف طال بلدة تبنين.