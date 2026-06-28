الجيش الإسرائيلي: سنلتزم بالاتفاق مع لبنان ونعمل على نجاحه

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم، وإن الجيش الإسرائيلي سيلتزم به وسيعمل على ضمان نجاحه.

وأوضح أن سلامة القوات الإسرائيلية ذات أهمية قصوى، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف زامير أن القوات تمتلك سيطرة عملياتية على منطقة سلسلة جبال البوفور، وهي مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإضعاف العدو.

ولفت زامير إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لتنفيذ ضربات في حال تم انتهاك وقف إطلاق النار.

ويُذكر أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء الصراع.