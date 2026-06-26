إسرائيل تقتل سبعة أشخاص في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قتل سبعة أشخاص قال إنهم عناصر في "حزب الله" كانوا ينشطون قرب ما يسمى "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان.

وجاء هذا الهجوم بعد إعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، بموجب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

رغم توقف القتال في الأيام الأخيرة، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات يقول إنها تستهدف عناصر من "حزب الله" داخل أو قرب "المنطقة الأمنية" التي أعلنها في الشريط الحدودي الذي يحتله.

وذكر الجيش في بيان أنه "استهدف وقضى على سبعة من عناصر "حزب الله" نقلوا أسلحة قرب المنطقة الأمنية في جنوب لبنان"، مضيفا أنه "سيواصل العمل لإزالة التهديدات".