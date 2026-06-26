إسرائيل: الانسحاب من لبنان مرهون بنزع سلاح «حزب الله»

أكدت إسرائيل، أمس، أن قواتها لن تسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح ميليشيا «حزب الله»، في وقت يخوض البلدان فيه محادثات، بوساطة أمريكية، في واشنطن.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر: «لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان ما دام (حزب الله) يشكل تهديداً، ولم يُنزع سلاحه ولم يُجرّد من قدراته العسكرية».

ونفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل سحبت ​بعض قواتها من المنطقة.

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي، إن سياسة إسرائيل واضحة، وإن الجيش لن ينسحب مما يسمى المنطقة العازلة في جنوب لبنان، فيما قال مسؤول عسكري لبناني إن القوات الإسرائيلية تحكم سيطرتها على المنطقة العازلة لمنع اقتراب أي جهة منها حتى قوات الجيش اللبناني.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أحيت الآمال في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، إذ ثمّنت المحرز في المحادثات واقتراب الطرفين من توقيع التزام نوايا. وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: «أعتقد أننا قريبون جداً من تحقيق آمالنا في الحصول على التزام نوايا بين البلدين».