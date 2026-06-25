إسرائيل: قواتنا ستبقى في "المناطق الأمنية" بلبنان وسوريا وغزة

‌قال ​وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس إن إسرائيل تعارض ‌الانسحاب من "المنطقة ‌الأمنية" في لبنان رغم ‌الضغوط، ‌مضيفا ‌أن الجيش ​سيبقى ‌فيما أسماها "المناطق الأمنية" ​في ⁠لبنان ​وسوريا ⁠وغزة طالما ⁠اقتضت ⁠الضرورة، ولن ينسحب منها.

من جهة أخرى قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر اليوم الخميس في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "ثلاثة شهداء ارتقوا وشخص أصيب بجروح باستهداف مسيرة معادية لسيارة على الطريق بين زوطر وميفدون".

ويعد القصف أحدث خرق لوقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل و "حزب الله".

وتسعى الحكومة اللبنانية إلى التوصل إلى اتفاق دائم من شأنه تحقيق الاستقرار في الجنوب، وتمهيد الطريق لانسحاب إسرائيلي وتعزيز سلطة الدولة في المنطقة الحدودية.