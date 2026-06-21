إسرائيل توقف الهجمات على لبنان ولن تنسحب من الجنوب

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه بتوجيه من رئيس الوزراء ووزير الدفاع أوقف الجيش الإسرائيلي عملياته في لبنان. ووفق المصدر لا يشمل القرار الانسحاب من الأراضي، التي احتلتها إسرائيل منذ مارس الماضي.
وذكرت القناة أن هذه التعليمات جاءت عقب تنسيق بين القيادة السياسية والولايات المتحدة، مشددة على أن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان، كما أشار موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات بوقف إطلاق النار جنوبي لبنان، عقب اجتماع لتقييم الوضع الأمني.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية قصفت مواقع في جنوب لبنان وسهل البقاع، موضحة أن الغارات طالت نحو 20 منطقة، لاسيما النبطية ومحيطها. وأعلن الجيش اللبناني مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب البلاد.
وقال الجيش في بيان: «استهدفت غارة إسرائيلية عسكرياً في الجيش على طريق كفر رمان - النبطية، ما أدى إلى مقتله»، معتبراً أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفاً على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل. وأفاد مسؤول عسكري كبير بأن إسرائيل ردت بمهاجمة ما وصفتها بأنها أهداف تابعة لـ«حزب الله».
وأفادت الوزارة بأن الحصيلة النهائية للهجمات الإسرائيلية، أول من أمس، بلغت 83 قتيلاً، و141 جريحاً، معظمهم في جنوب لبنان إضافة إلى شرق البلاد. وتشير السلطات الإسرائيلية إلى أن 32 جندياً على الأقل، و4 مدنيين لقوا حتفهم في الأعمال القتالية الحالية.