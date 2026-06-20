مقتل 16 في ضربات إسرائيلية على لبنان عقب وقف إطلاق النار

قال الدفاع المدني اللبناني إن غارات إسرائيلية قتلت 16 شخصا على الأقل اليوم السبت، بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع "حزب الله" حيز التنفيذ، وقالت إسرائيل إن هجماتها رداً على مقذوفات أطلقتها الجماعة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت مواقع متعددة في الجنوب وسهل البقاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل، وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن هذا أدى إلى شن غارات على ما وصفها بأنها "أهداف تابعة لحزب الله".

ووصف الجيش الإسرائيلي، الذي يسيطر على أجزاء واسعة من جنوب لبنان، في بيان هجمات "حزب الله" بأنها انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال إنه لا يزال ملتزما بوقف إطلاق النار وفقا للتوجيهات السياسية، وإنه سيرد بحزم على أي هجمات تستهدف المدنيين أو القوات الإسرائيلية.