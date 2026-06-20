اتفاق أمريكا وإيران يتنزل على لبنان تهدئة ومفاوضات

وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل ولبنان اتفقا على وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ قبيل الساعة الرابعة مساء بتوقيت بيروت.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: «ما نفهمه أنه بعد تبادل إطلاق النار دخلت إسرائيل وحزب الله الآن في وقف لإطلاق النار»، مشيراً إلى أن مفاوضين من الولايات المتحدة وقطر توصلوا إلى الاتفاق بمساعدة من إيران.
محادثات واشنطن
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، في بيان، إن روبيو شدد مجددا على ضرورة نزع سلاح حزب الله، وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية لإقامة دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش في سلام مع جميع جيرانها.
بدوره، شدد عون على أن الوقف الشامل لإطلاق النار ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.وأكد عون ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
وقتل العشرات جراء غارات شنتها إسرائيل، غالبيتها في جنوب لبنان، حيث أعلن جيشها مقتل 4 عسكريين، في تصعيد هو الأعنف منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق على وقف الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان.
وشن الطيران الإسرائيلي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، سلسلة غارات ليلاً على بلدات عدة في منطقة النبطية، طال بعضها منازل مأهولة بالسكان.
وأحصت وزارة الصحة مقتل ثلاثة أشخاص. وقُتل الجنود الأربعة وبينهم قائد كتيبة، وفق ما قال مسؤول عسكري إسرائيلي، جراء هدف مشبوه أصاب دبابة للجيش الإسرائيلي في منطقة كفرتبنيت، بعد منتصف الليل، قبل أن يرد الجيش بشن ضربات على مواقع عدة لحزب الله.
تهديد إسرائيلي
وقال نتانياهو، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة لحماية البلدات في شمال إسرائيل، مضيفاً: «إسرائيل لن تقبل بأي هجوم على جنودنا أو على أراضينا». من جهته، حذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس من أن إسرائيل سترد بقوة كبيرة على أي هجوم.
مسار مستقل
وشدد رجي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الكندية أنيتا أناند، على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات، ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني - الأمريكي، وصولاً إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره.
وأشار رجي إلى أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحباً بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار. بدورها، أكدت الوزيرة الكندية وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة.
موقف فرنسي
وقال بارو في تصريحات، عبر إذاعة فرانس إنفو، إن هذا الاتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية وعلى الحكومة الإسرائيلية الالتزام به، وينبغي للولايات المتحدة، خصوصاً، أن تمارس كل ما يلزم من ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتقوم بذلك.
وكشف بارو أن فرنسا لا زالت تعمل على عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للجيش اللبناني.