وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" يدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيز التنفيذ عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.

وفي السياق، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ردا على سؤال عن إمكانية شن هجمات في بيروت، أن إسرائيل تحترم الاتفاقات وتتصرف وفق تعليمات قيادتها. وأضاف أن القوات الموجودة على الأرض في لبنان تملك حرية التحرك في مواجهة التهديدات.

كما نقلت رويترز عن مصدرين في «حزب الله» أن الجماعة التزمت بوقف إطلاق النار من جانبها فور تلقيها نبأ الاتفاق، مشيرين إلى أنها طبقت الوقف الذي كان مقررا أن يسري في التوقيت المحدد.



