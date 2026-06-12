عون: لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله، خلال استقباله وفد مؤسسة ثقافة وحرية: «إن خيارنا يبقي الدولة كونها تحمينا كلنا، وعلينا أن نقتنع أننا دولة ذات سيادة».
وأضاف عون أن المراكز التي يصل إليها أي مسؤول ليست ترفاً بل مسؤولية فإما أن يكون على قدر مسؤولياته وحجم قراراته أو فليبقَ في منزله.
وأشار إلى أنه على الرغم من الضغوط للانسحاب من المفاوضات لن ننسحب منها، وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة وطننا.
وطالب الرئيس عون بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيشن وعودة النازحين والأسرى.
موقف أممي
وأضاف في منشور على منصة إكس أنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، وأشار إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح.
سقوط مسيرة
وأضافت أن وحدة أخرى عثرت على طائرة مسيّرة إسرائيلية معدة للتصوير بعد سقوطها في منطقة حلتا - حاصبيا، وأجرت اللازم بشأنها.
وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
وفي وقت سابق أفاد الجيش بأن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت توجيهاً مسبقاً بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه تجمعات سكنية عدة بشمال إسرائيل، وحث السكان على دخول المناطق الآمنة.