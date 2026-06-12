عون: لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط

شدد لبنان على عدم الانسحاب من المفاوضات، التي يجريها مع إسرائيل رغم ما يمارس من ضغوط، وفيما أكدت إسرائيل رصدها مقذوفين قرب منطقة تنشط فيها قواتها في الجنوب، أعلن الجيش اللبناني العثور على مسيّرة إسرائيلية بعد سقوطها في مرجعيون.

وأكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أمس، عدم الانسحاب من المفاوضات على الرغم من الضغوط.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله، خلال استقباله وفد مؤسسة ثقافة وحرية: «إن خيارنا يبقي الدولة كونها تحمينا كلنا، وعلينا أن نقتنع أننا دولة ذات سيادة».

وأضاف عون أن المراكز التي يصل إليها أي مسؤول ليست ترفاً بل مسؤولية فإما أن يكون على قدر مسؤولياته وحجم قراراته أو فليبقَ في منزله.

وأشار إلى أنه على الرغم من الضغوط للانسحاب من المفاوضات لن ننسحب منها، وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة وطننا.

وطالب الرئيس عون بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيشن وعودة النازحين والأسرى.

موقف أممي

إلى ذلك، قال ‌الأمين ​العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن ⁠على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل ‌إلى تسوية دبلوماسية ‌تحترم بشكل كامل ‌وحدة أراضي ‌لبنان وسيادته واستقلاله ‌السياسي.

وأضاف في ​منشور على منصة ​إكس ⁠أنه يجب أن ​يكون ⁠هناك وقف ⁠شامل لإطلاق النار، ⁠وأشار إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة ‌اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح.

سقوط مسيرة

ميدانياً، أعلن الجيش اللبناني، أمس، العثور على مسيّرة إسرائيلية بعد سقوطها في جنوب البلاد. وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، إن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيك قنبلة طيران موجهة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل محطة تكرير المياه في منطقة إبل السقي - مرجعيون، وعملت على نقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

وأضافت أن وحدة أخرى عثرت على طائرة مسيّرة إسرائيلية معدة للتصوير بعد سقوطها في منطقة حلتا - حاصبيا، وأجرت اللازم بشأنها.

وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.

إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه ⁠رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة، تنشط فيها القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بشمال إسرائيل.

وفي ​وقت سابق أفاد ​الجيش ⁠بأن قيادة الجبهة الداخلية ​أصدرت ⁠توجيهاً مسبقاً بعد ⁠رصد عمليات إطلاق ⁠من لبنان باتجاه تجمعات سكنية عدة بشمال إسرائيل، وحث السكان على دخول المناطق ​الآمنة.