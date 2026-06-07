يديعوت أحرونوت: إسرائيل تسيطر على خُمس مساحة لبنان

أفادت تقارير إعلامية عبرية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم أن إسرائيل تتولى السيطرة على نحو 20% من مساحة لبنان في ظل العمليات العسكرية المستمرة في الجبهة الشمالية، وذلك حسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ونقلت الصحيفة عن وزراء إسرائيليين قولهم، إنه تم تلقي إحاطات عسكرية تشير إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي على ما يعادل خُمس مساحة لبنان، في الوقت الذي تستمر فيه العمليات ضد مواقع "حزب الله" في جنوب البلاد، في ظل تصاعد التوترات العسكرية على الحدود بين الجانبين.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون في الإحاطات أن الجيش لا يواجه مقاومة مباشرة كثيرة في بعض المناطق التي تم السيطرة عليها، وأن العمليات تأخذ طابع حرب عصابات في عمق الأراضي اللبنانية، مشيرين أيضا إلى تراجع وجود المقاتلين في تلك المناطق.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي قد تمكن من قتل ما يزيد على 1000 عنصر من مقاتلي "حزب الله" منذ سريان وقف إطلاق النار أو خلال العمليات المتواصلة، فيما أطلق الحزب أكثر من 2000 صاروخ وقذيفة استهدفت القوات الإسرائيلية أو المناطق الحدودية، بحسب الأرقام التي أوردتها المصادر.

وأضافت الإحاطات أن نحو 1.2 مليون نسمة من سكان جنوب لبنان تم إجلاؤهم من منازلهم نتيجة القتال، فيما تعرضت البنية التحتية لتدمير واسع في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.