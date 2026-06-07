الجيش الإسرائيلي يستهدف مراكز قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم حالياً بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية استهدفت مراكز قيادة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مضيفًا أن الاستهداف يأتي ردًا على إطلاق حزب الله صواريخ نحو إسرائيل.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لـ "يديعوت أحرونوت"، إن حزب الله "في حالة فرار"، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية عثرت على "بنية تحتية ضخمة" تحت قلعة الشقيف.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل قتلت 350 من عناصر حزب الله خلال الأسبوع الماضي.