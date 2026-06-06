قائد الجيش اللبناني في طريقه إلى باكستان

توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان حيث من المقرر أن يلتقي نظيره عاصم منير، وفق ما افاد الجيش السبت، في زيارة ربطها مصدر مطلع بالمباحثات الهادفة الى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وقال مصدر مطلع على مضمون الزيارة إن "لبنان جزء أساسي من هذه المفاوضات" بين إيران والولايات المتحدة.

وباكستان هي الوسيط الرئيسي في هذه المباحثات الهادفة الى وضع حد للحرب التي اتسعت رقعتها في المنطقة.

لكن هذه المفاوضات تراوح مكانها منذ وقف إطلاق النار المعلن في الثامن من ابريل، وتريد الولايات المتحدة فصل المسار اللبناني عن المسار الإقليمي، مع استمرار مطالبة طهران بأن يكون ملف لبنان جزءا لا يتجزأ من المفاوضات.

وفي آخر حصيلة السبت لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الهجمات والضربات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس عن مقتل 3593 شخصا.