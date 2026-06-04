نواف سلام: نطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا وعودة أهل الجنوب بكرامة وأمان

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام أنّ المفاوضات الأخيرة «لم تكن سهلة»، وأنّ الوفد اللبناني واجه خلالها «تعنّتاً إسرائيلياً»، مشدّداً على أنّ مطالب بلاده تتمحور حول انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان.

وقال سلام إنّ الوفد اللبناني تمسّك خلال جولات التفاوض بـ«انسحاب كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان»، رابطاً بين هذا المطلب واستعادة الاستقرار في المناطق الحدودية الجنوبية.

ولفت رئيس الحكومة إلى أنّ كلفة التأخير في إنفاذ التفاهمات تتحمّلها المناطق الجنوبية وسكّانها بالدرجة الأولى، مؤكّداً أنّ «كل ساعة تمرّ من دون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يدفع ثمنها الجنوب وأهله».

وحمّل سلام الطرف المعرقل مسؤولية تبعات استمرار التصعيد، قائلاً إنّ «من يرفض أو يماطل في وقف إطلاق النار يتحمّل وحده وزر النتائج أمام التاريخ والشعب اللبناني».