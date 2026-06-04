الرئيس اللبناني: الاتفاق مع إسرائيل "الفرصة الأخيرة" لوقف شامل لإطلاق النار

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون الخميس إن الاتفاق الذي أُعلن قبل ساعات في واشنطن عقب محادثات مع إسرائيل يشكل "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأفاد عون في بيان صادر عن مكتبه، إن "نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، والبيان الصادر عنها بما تضمّنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان، تشكّل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار"، على أن "يتحمّل كل طرف المسؤولية" في حال عدم التجاوب.

وأضاف أن لبنان سيبلغ الولايات المتحدة موقفه "فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما "حزب الله""، مشيرا إلى أن واشنطن ستحدد موعد بدء وقف إطلاق النار وآلية تنفيذه، وأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر للتنفيذ".