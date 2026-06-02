تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف حرب لبنان

أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن الاثنين، أنّ حزب الله وافق على الاقتراح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات، وذلك بعد تهديد إسرائيل باستئناف الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية، عشية الجولة الرابعة من المفاوضات بين البلدين.

وقالت السفارة اللبنانية في بيان نقله مكتب الرئاسة، "تلقت السلطات اللبنانية تأكيداً بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقفٍ الحرب ".

وأضافت "بموجب الترتيب المقترح، تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية".