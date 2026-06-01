أكسيوس: "حزب الله" يبدي استعداده لوقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل

كشف موقع "أكسيوس" أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد "حزب الله" للالتزام بوقف شامل وفوري لإطلاق النار مع إسرائيل، مع تعهده بضمان تنفيذ الاتفاق.

ونقل الموقع عن علي حمدان، كبير مستشاري بري، قوله إنه أبلغ السفير الأمريكي في بيروت، ميشال عيسى، بأن حزب الله مستعد «للالتزام الكامل بوقف شامل لإطلاق النار»، مضيفاً أن بري مستعد لتقديم الضمانات اللازمة لإنجاحه.

وبحسب التقرير، فإن واشنطن كانت قد طرحت خلال الأيام الماضية مقترحاً لوقف جزئي لإطلاق النار يقضي بوقف هجمات "حزب الله" على شمال إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف العاصمة بيروت، على أن يتوسع الاتفاق تدريجياً ليشمل مناطق أخرى. غير أن بري، وفق مستشاره، رفض المقاربة الجزئية واقترح بدلاً منها وقفاً شاملاً للعمليات البرية والجوية والبحرية، يتضمن أيضاً وقف إسرائيل عمليات هدم المنازل في جنوب لبنان.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا بري بأنهم لا يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوافق على هذا الطرح، رغم تأكيد مسؤول إسرائيلي للموقع أن حزب الله أبدى استعداده لوقف شامل لإطلاق النار من دون المطالبة بانسحاب إسرائيلي فوري من جنوب لبنان.

ويأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه القتال على الجبهة اللبنانية، وسط تحذيرات من أن استمرار المواجهات قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب المرتبطة بالأزمة الإيرانية.

كما نقل الموقع عن مسؤولين إيرانيين تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء احتجاجاً على العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وفي موازاة ذلك، صعّد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لهجتهما تجاه "حزب الله"، ملوحين باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما دعا الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة إلى إخلائها «حفاظاً على سلامتهم».