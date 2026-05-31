إسرائيل تسيطر على قلعة الشقيف في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيطر على قلعة الشقيف ذات الموقع الاستراتيجي في جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 26 عاما خلال عمليات برية ضد عناصر "حزب الله".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن القوات رفعت الأعلام الإسرائيلية فوق الحصن الواقع على المرتفعات، والذي وصفه متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه "رمز لغطرسة حزب الله."

وأظهرت صورة التقطها مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) العلم الإسرائيلي وهو يرفرف فوق الحصن الحجري الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ 12.

وكانت إسرائيل قد انسحبت من الموقع عام 2000 بعد أن سيطرت عليه لنحو عقدين، حين كان يُستخدم كقاعدة عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرك حاليا ضد مواقع أخرى تابعة لـ "حزب الله" في المنطقة، بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ التي تستخدمها عناصر "حزب الله" في هجماتها.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمليات الإسرائيلية بأنها "نقطة تحول دراماتيكية" قائلا: "لقد كسرنا حاجز الخوف."

وقال نتنياهو إن إسرائيل أنشأت "مناطق أمنية" خارج حدودها لحماية السكان، وتعهد أيضا بأن إسرائيل ستسيطر على مزيد من المناطق التي كانت خاضعة سابقا لنفوذ "حزب الله".

وكتب كاتس منشور على منصة "إكس" تعليقا على سقوط القلعة، قائلا: "هذه رسالة واضحة لأعدائنا: كل من يهدد مواطني إسرائيل سيفقد مواقعه الاستراتيجية واحدا تلو الآخر."

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، قال كاتس إن الجنود الإسرائيليين سيبقون في الموقع. وتعد هذه القلعة جزءا مما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية في لبنان، في حين تصفها القيادة اللبنانية بأنها احتلال لأراض لبنانية.