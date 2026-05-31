نتنياهو يأمر بزيادة التوغل في لبنان للتضييق على "حزب الله"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو اليوم الأحد إنه أمر القوات الإسرائيلية بزيادة التوغل في لبنان في إطار ‌المعركة ضد "حزب الله" رغم وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر من ستة أسابيع.

والقتال في لبنان هو أوضح تداعيات الحرب مع إيران، إذ تسبب في نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر إخلاء منذ الثاني من مارس، حين بدأ "حزب الله" في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل دعما لحليفته إيران.

وتقول ⁠الحكومة اللبنانية إن التوغل الإسرائيلي تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 3370 شخصا. وتقول إسرائيل إن 24 جنديا وأربعة مدنيين قُتلوا خلال الفترة نفسها. ونزح أيضا عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال جراء صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة.

وفي أحدث تطور، ‌قال الجيش الإسرائيلي إن قواته سيطرت على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات "حزب ‌الله" كثافة على شمال إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل، مما استدعى إغلاق المدارس وفرض قيود.

وقال نتنياهو في بيان "أصدرت تعليماتي للجيش بتوسيع نطاق عملياته ‌البرية في لبنان".