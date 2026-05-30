نتانياهو: الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني

الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار هو المدخل الأساسي لأي خطوة أخرى

لا يزال التصعيد سيد المشهد في لبنان، في ظل الغارات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب وبيروت، فيما يعقد وفدان إسرائيلي ولبناني في واشنطن محادثات، أبرز عناوينها وقف إطلاق النار، وخطط حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

في الميدان

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، أن قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني جنوبي لبنان.

وقال نتانياهو خلال زيارته للحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان: «جئت إلى هنا مع وزير الدفاع، ومع نائب رئيس الأركان، ومع قائد المنطقة الشمالية، ومع قائد الفرقة، ومع القادة الذين ترونهم هنا، ومع الجنود في الميدان.. تحدثت مع قادة الألوية الموجودين الآن داخل المنطقة.. أنا أستمع إليهم، وأستمع أيضاً إلى الجنود الذين يوجد بعضهم هنا خلفي، هناك روح قتالية هائلة هنا.. من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال».

وتابع نتانياهو: «أنا مجبر أن أقول لكم إن هناك نتائج مبهرة للغاية هنا.. عبرت قواتنا نهر الليطاني، وصعدوا إلى المناطق الحاكمة (المشرفة).. نحن نعمل أيضاً في بيروت وفي البقاع على طول الجبهة بكاملها، ونوجّه لحزب الله ضربات قاصمة».

موقف

بدوره، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معتبراً أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس.

وقال عون، وفق منشور للرئاسة على منصة إكس، إن وقف النار هو الممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة.

في الأثناء، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح أمس، سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطية، وبلدات كفررمان، والنبطية الفوقا، وأطراف بلدة شوكين، في جنوبي لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي عبا وجبشيت، وأطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوبي لبنان. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة عبا جنوبي لبنان.

كما تعرضت أطراف بلدتي عبا وجبشيت وحرج علي الطاهر، عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة عبا في جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل الشرطي في بلدية عبا محمد نعمة ترحيني.

وكانت بلدة عبا قد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي طاول منطقة الوطى، والمنطقة الواقعة بين بلدتي عبا وجبشيت في جنوبي لبنان، وتجدد القصف المدفعي صباحاً على المناطق عينها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وسجل قبل ظهر أمس تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وشن الطيران المسير الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة معروب في جنوبي لبنان.

كما استهدفت غارة إسرائيلية مركزاً للهيئة الصحية في بلدة دير قانون النهر بالجنوب. ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان قرية عين قانا، في جنوبي لبنان أيضاً. واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة معروب، ما أسفر عن سقوط إصابات.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان قرية عين قانا إخلاء منازلهم فوراً، والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة.

اجتماع

دبلوماسياً، يعقد وفدان عسكريان، لبناني وإسرائيلي، محادثات أمنية في البنتاغون، ستطالب خلالها بيروت إسرائيل بوقف هجماتها.

ويضم الوفد اللبناني ستة ضباط من اختصاصات عدة، برئاسة مدير العمليات في الجيش، العميد جورج رزق الله. وقال مصدر عسكري، إن الوفد سيشدد على ضرورة وقف إطلاق النار، ويعرض خطة الجيش لحصر السلاح، وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية.

ومن الجانب الإسرائيلي، يشارك في المحادثات في واشنطن رئيس القسم الاستراتيجي في مديرية التخطيط في الجيش، عميحاي ليفين، وفق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.