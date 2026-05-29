غارات إسرائيلية على بيروت وجنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي غارات فجراً على مواقع ومنشآت لميليشيا حزب الله في مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان، قائلاً إنه استهدف بنية تحتية تابعة للحزب، بعد ساعات من اعتباره مناطق واسعة بعمق يصل إلى أربعين كيلومتراً من الحدود «منطقة قتال».

وقال مراسلو فرانس برس، إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع ومنشآت لميليشيا حزب الله في مدينة صور بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، بعد إنذار إخلاء للسكان، وخلفت دماراً كبيراً. وأظهرت مقاطع فيديو ارتفاع كتلة ضخمة من النيران، قبل أن تتحول سحابة دخان أسود، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حي الآثار في صور.

وفي مدينة صيدا الساحلية، استهدفت غارة إسرائيلية قرابة الثانية فجراً، مقراً لحزب الله ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد مراسلون في المدينة بأن الغارة أدت إلى دمار في الطابقين الأولين من مبنى سكني. وعملت فرق الإسعاف ليلاً على نقل عدد من القتلى والمصابين. وطالت غارات أخرى بلدات وقرى عدة في جنوبي البلاد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام التي أفادت كذلك عن غارة استهدفت سيارة على طريق عدلون.

وقتل 14 شخصاً على الأقل، أمس، جراء غارات إسرائيلية على صور وصيدا في جنوب لبنان، وفق ما أحصت وزارة الصحة. وأفادت وزارة الصحة في بيان، بأن غارة إسرائيلية على مبنى في مدينة صيدا، أدت إلى مقتل 5، وإصابة 21 شخصاً. وأسفرت غارة في صور عن مقتل نازحين سوريين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

كما أعلن الجيش اللبناني، أمس، مقتل عسكري، هو الثالث الذي يلقى حتفه بقصف إسرائيلي خلال ساعات. وأفاد الجيش اللبناني، في بيان، بمقتل عسكري في الجيش، نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية، أثناء تنقله على طريق زفتا - دير الزهراني (النبطية).

إلى ذلك، استهدفت غارة إسرائيلية، أمس، شقة في منطقة الشويفات الواقعة جنوبي بيروت، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني، بعدما كان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ هجوم دقيق في منطقة بيروت.

وأظهر البث المباشر لوكالة فرانس برس، تصاعد الدخان إثر الغارة، التي قال المصدر العسكري، متحفظاً عن ذكر هويته، أنها استهدفت شقة في منطقة الشويفات جنوبي بيروت، على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الغارة استهدفت علي الحسيني، قائد وحدة الصواريخ في حزب الله، في ما وصفته بأنه محاولة اغتيال قرب الضاحية الجنوبية لبيروت.

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندية في صفوفه، إثر هجوم بطائرة مسيرة، أطلقها حزب الله قرب الحدود مع لبنان. وقال الجيش في بيان مقتضب: «قُتلت الرقيبة روتيم ياناي البالغة 20 عاماً، خلال عملية عسكرية في شمالي إسرائيل».