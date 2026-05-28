لبنان.. غارات ونزوح وأوامر إخلاء

السلطات اللبنانية: 31 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون في الضربات الجوية الإسرائيلية

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، والبقاع شرق لبنان.

وتفصيلاً؛ شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات كفرحونة، وعرمتى، والقليلة، وتفاحتا، والمنطقة الواقعة بين بلدتي مليخ واللويزة، وعلى وادي بلدة إركي في جنوب لبنان، وسط حركة نزوح كثيفة.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على المنطقة الجردية الواقعة بين بلدتي الخريبة وبريتال، وجرد بلدة حلبتا، وجرود بلدة بوداي، وجرود بلدة فلاوي، وجرود الهرمل في البقاع شرق لبنان.

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى السكان في مدينة النبطية في جنوب لبنان طلب من سكانها إخلاءها، كما وجّه إنذاراً إلى سكان بلدات كفرحونة، وعرمتى، ومليخ، وجرجوع، وحومين الفوقا في جنوب لبنان. كما أصدر إنذاراً بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه شن خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة غارات على أكثر من 150 هدفاً لحزب الله بين مواقع بنى تحتية ومقاتلين في منطقتي صور والنبطية في جنوب لبنان وفي سهل البقاع شرقاً.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: «إنذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها.. حرصاً على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً وفق المنطقة المعروضة في الخريطة والانتقال إلى شمال نهر الزهراني».

إلى ذلك، قالت السلطات اللبنانية، أمس، إن 31 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية كثيفة على جنوبي وشرقي لبنان، بعدما حذّرت إسرائيل من أنها سوف تكثف العمليات رغم استمرار وقف لإطلاق النار رسمياً.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الخسائر البشرية وقعت نتيجة لضربات نفذت أول من أمس. وأفاد مسؤولون لبنانيون بأن إسرائيل نفذت أيضاً عمليات في أماكن أخرى في البلاد، بما في ذلك ثلاث هجمات بالقرب من سد القرعون جنوب شرق العاصمة بيروت.

وحذّرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من مخاطر كارثية على السكان والبنية التحتية والمنشآت الحيوية في المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر.

كما ​قال الجيش اللبناني إن ⁠جندياً قتل في غارة جوية إسرائيلية قرب موقع خدمته بسهل البقاع، وإنه استعاد جثمانه.

وأوضح ​الجيش أن ​عملية ⁠الاستعادة ​تأخرت ⁠منذ أمس بسبب ⁠الوضع الأمني ⁠في المنطقة.