الجيش الإسرائيلي يوسّع عملياته البرية في جنوب لبنان

وسّع الجيش الإسرائيلي، أمس، نطاق عملياته البرية في لبنان، متجاوزاً «الخط الأصفر» الذي حدده في القرى التي يحتلها في الجنوب.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة «فرانس برس» إن الجيش «يعمل بشكل موجّه ما بعد خط الدفاع الأمامي بهدف القضاء على التهديدات المباشرة». وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية وموقع «واي نت» الإخباري أن الجيش بدأ تنفيذ عمليات برية شمال الخط الأصفر للحد من خطر مسيّرات «حزب الله» المفخخة.

يأتي ذلك غداة تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن إسرائيل ستكثّف «الضربات» في لبنان بهدف سحق «حزب الله»، وسط تزايد الشكوك حول إمكانية إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

100 بنية تحتية

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف، خلال الليل قبل الفائت وفجر أمس، «أكثر من 100 بنية تحتية» وعناصر تابعين لـ«حزب الله»، في البقاع بشرق لبنان ومناطق مختلفة من جنوب لبنان. وقال إنه ضرب «أكثر من 90 مستودعاً لوسائل قتالية، ومقرات قيادة، ومواقع رصد، وبنى تحتية» تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.

يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات إطلاق الطائرات المسيّرة المتفجرة من جانب «حزب الله» باتجاه القرى الحدودية الإسرائيلية. وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بمزيد من عمليات إطلاق المسيّرات صباح أمس، من دون تسجيل إصابات.

وأغلقت معظم المدارس في المناطق الحدودية الإسرائيلية أبوابها حالياً في ظل ارتفاع مستوى التهديد.

وفي بيانه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف منشآت لتخزين الأسلحة ومراكز قيادة وبنى تحتية أخرى تابعة للحزب في منطقة البقاع ومختلف أنحاء جنوب لبنان.

وكان بيان سابق للجيش الإسرائيلي، الاثنين، أشار إلى تنفيذ ضربات استهدفت 70 هدفاً تابعاً للحزب، من بينها مواقع في مدينة صور الساحلية.

إنذار إخلاء

واستهدفت غارات مدينة النبطية في جنوب لبنان بعيد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء غير مسبوق للمدينة بأكملها. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية عبر «إكس» أفيخاي أدرعي، متوجهاً إلى سكان النبطية، إحدى كبرى مدن جنوب لبنان: «عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني» تمهيداً لشن ضربات ضد «حزب الله».

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات السلطانية، وخربة سلم، وبئر السلاسل، والسلطانية، وحداثا وخراج بلدة دير أنطار في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الطيران الإسرائيلي أغار على عبَّارة قرب حاجز الجيش اللبناني عند الطرف الجنوبي لسد القرعون في البقاع الغربي شرق لبنان، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدي إلى بلدة مشغرة في البقاع الغربي التي سقط فيها 12 قتيلاً وعدد من الجرحى.

في الأثناء، شن «حزب الله» هجمات على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان بطائرات مسيّرة وصواريخ.