إسرائيل.. بدء عملية عسكرية تتخطى الخط الأصفر جنوبي لبنان

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش بدأ عملية عسكرية تتخطى الخط الأصفر جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر انذاراً عاجلاً إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: مشغرة، سحمر (البقاع)

وقال الجيش: "في ضوء قيام "حزب الله الإرهابي" بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".

وقتل 11 شخصا على الأقلّ بينهم طفلتان وامرأة بغارة اسرائيلية الاثنين على بلدة في شرق لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة الثلاثاء، في وقت تواصل اسرائيل ضرباتها على جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن غارة اسرائيلية "على بلدة مشغرة في البقاع الغربي أدت في حصيلة غير نهائية إلى 11 شهيدا من بينهم طفلتان وسيدة و15 جريحا من بينهم طفل"، مشيرة إلى أن أعمال رفع الانقاض لا تزال متواصلة، في حين كان الجيش الاسرائيلي أعلن في بيان أنه استهدف في مشغرة "بنى تحتية رُصد منها نشاط لمخربي حزب الله"".