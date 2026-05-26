جبهة لبنان على إيقاع الخشية الإسرائيلية من «اتفاق إيران»

تصريحات إسرائيلية
من جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تنفيذ ضربات على بيروت لمواجهة هجمات «حزب الله». وقال في منشور على تلغرام «هناك حاجة ملحّة لإنهاء التهديد الذي تشكله مسيّرات حزب الله المتفجّرة».
وأضاف «مقابل كل مسيّرة متفجّرة، يجب أن تسقط 10 مبانٍ في بيروت». وشدد سموتريتش على أنه «يجب أن يكون الرد على تهديد كبير كبيراً»، مضيفاً أن على إسرائيل «تغيير القواعد والمعادلة».
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش إيال زامير قال أيضاً خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر إنه يجب ضرب مبانٍ في بيروت رداً على هجمات الطائرات المسيرة. ورفض متحدث عسكري تأكيد تصريحاته.
مسيّرات وإنذارات
وأصيب جندي آخر بجروح خطرة في الحادث نفسه. كما أعلن الجيش سقوط طائرة مسيّرة في جنوب لبنان أمس، داخل منطقة تخضع لسيطرة قوات إسرائيلية، من دون ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الهجمات.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» أطلق سلسلة من الطائرات المسيّرة المفخخة خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين باتجاه مواقع متفرقة على الجانب الإسرائيلي من الحدود. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض سطح منزل لضربة في بلدة المطلة الواقعة في أقصى شمال إسرائيل.
ووفق الوكالة، فإن مسيرات إسرائيلية نفذت أمس، ثلاث غارات مستهدفة سيارة على أوتوستراد كفر رمان -الجرمق، وسيارة على طريق الجرمق - الخردلي، ودراجة نارية على أوتوستراد كفر رمان - الجرمق قرب أوتيل يوزرسيف.
وأفادت بمقتل ثلاثة أشخاص بهذه الاستهدافات. وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلين في بلدة أرزون قضاء صور، أدت إلى تدميرهما.
وقال روبيو إن هذه التصريحات تظهر أن الحزب يحاول جر لبنان «مرة أخرى إلى الفوضى والدمار». وأضاف في بيان: «لن نسمح لتهديدات حزب الله بالعنف أن تسود».