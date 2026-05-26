جبهة لبنان على إيقاع الخشية الإسرائيلية من «اتفاق إيران»

تواصل التصعيد العسكري في لبنان مع تبادل إسرائيل و«حزب الله» الضربات، وسط خشية إسرائيلية من أن يؤدي أي اتفاق أمريكي-إيراني محتمل إلى تقييد تحركها العسكري ضد الحزب في لبنان، بينما دعا وزراء يمينيون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ممارسة قصف تدميري واسع في بيروت وقطع الكهرباء عن لبنان، رداً على مسيّرات «حزب الله».

تصريحات إسرائيلية

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منشور على منصة إكس، «حان الوقت كي يتخذ رئيس الحكومة موقفاً حازماً مع (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب ويقول له إن إسرائيل ستستأنف الحرب في لبنان». وأضاف «يجب قطع الكهرباء عن لبنان، والاستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف».

من جانبه، دعا وزير المالية ​الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تنفيذ ضربات على بيروت لمواجهة هجمات «حزب الله». وقال في منشور على تلغرام «هناك حاجة ملحّة لإنهاء التهديد الذي تشكله مسيّرات حزب الله المتفجّرة».

وأضاف «مقابل كل مسيّرة متفجّرة، يجب أن تسقط 10 مبانٍ في بيروت». وشدد سموتريتش على أنه «يجب أن يكون الرد على تهديد كبير كبيراً»، مضيفاً أن على إسرائيل «تغيير القواعد والمعادلة».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش إيال زامير قال أيضاً خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر إنه يجب ضرب مبانٍ في بيروت رداً على هجمات ​الطائرات المسيرة. ورفض متحدث عسكري تأكيد تصريحاته.

مسيّرات وإنذارات

وجاءت تصريحات الوزراء بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي آخر في جنوب لبنان، الأحد. وقال الجيش في بيان إن الجندي البالغ من العمر 19 عاماً «سقط في المعركة في جنوب لبنان».

وأصيب جندي آخر بجروح خطرة في الحادث نفسه. كما أعلن الجيش سقوط طائرة مسيّرة في جنوب لبنان أمس، داخل منطقة تخضع لسيطرة قوات إسرائيلية، من دون ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الهجمات.

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان عشر بلدات وقرى في جنوب لبنان، قبل شن هجمات على مواقع قال إنها تابعة لـ«حزب الله». وعدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة إكس أسماء عشر بلدات وقرى، قائلاً إن الجيش «مضطر للعمل بقوة» ضد حزب الله فيها عقب «خرق اتفاق وقف إطلاق النار».

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أمس، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيّرة والمدفعية الإسرائيلية نفذت عمليات في مناطق متفرقة من جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة. وأضافت إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في غارات استهدفت مركبات على طريق يقع على بُعد أميال قليلة شرق مدينة النبطية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» أطلق سلسلة من الطائرات المسيّرة المفخخة خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين باتجاه مواقع متفرقة على الجانب الإسرائيلي من الحدود. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض سطح منزل لضربة في بلدة المطلة الواقعة في أقصى شمال إسرائيل.

ووفق الوكالة، فإن مسيرات إسرائيلية نفذت أمس، ثلاث غارات مستهدفة سيارة على أوتوستراد كفر رمان -الجرمق، وسيارة على طريق الجرمق - الخردلي، ودراجة نارية على أوتوستراد كفر رمان - الجرمق قرب أوتيل يوزرسيف.

وأفادت بمقتل ثلاثة أشخاص بهذه الاستهدافات. وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلين في بلدة أرزون قضاء صور، أدت إلى تدميرهما.

في الأثناء، وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، انتقادات حادة لأمين عام «حزب الله»، لتحريضه الشعب اللبناني على النزول للشارع ضد الحكومة.

وقال روبيو إن هذه التصريحات تظهر أن الحزب يحاول جر لبنان «مرة أخرى إلى الفوضى والدمار». وأضاف في بيان: «لن نسمح لتهديدات حزب الله بالعنف أن تسود».