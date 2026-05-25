إسرائيل تُصدر إنذارات إخلاء جديدة لـ 10 بلدات جنوب لبنان

وجّه الجيش الإسرائيلي الاثنين إنذارات إخلاء لسكان أكثر من عشر بلدات وقرى في جنوب لبنان، قبل شن هجمات على مواقع قال إنها تابعة لـ "حزب الله"، على الرغم من وجود هدنة مُعلنة.

وعدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة إكس أسماء عشر بلدات وقرى، قائلا إن الجيش "مضطر للعمل بقوة" ضد "حزب الله" فيها عقب "خرق اتفاق وقف إطلاق النار".

ثم دعا سكان مبنى في الراشدية ومبنيين في برج الشمالي بمنطقة صور إلى المغادرة، قائلا إن "حزب الله" يستخدمها.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل 3123 شخصا، وفق آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة.