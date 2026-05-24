إنذارات وقتلى في غارات إسرائيلية على لبنان

أعلن الجيش اللبناني أمس أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لـ«استهداف إسرائيلي»، ما أسفر عن إصابة جندي.

وقال الجيش في بيان: «إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة، جراء استهداف إسرائيلي معادٍ لثكنة الجيش في مدينة النبطية».

في الأثناء أصدر الجيش الإسرائيلي أمس إنذاراً جديداً لإخلاء عشر قرى وبلدات في جنوب لبنان، يقع بعضها شمال نهر الليطاني، تمهيداً لقصفها.

وأنذر المتحدث باسم الجيش، في بيان على منصة «إكس»، سكان بلدات النبطية التحتا وكفر تبنيت وزبدين وعربصاليم وكفر رمان وحبوش وبلاط ودير كيفا وحاروف وجبشيت بإخلائها بالكامل، محذّراً من أن «كل من يوجد بالقرب من عناصر «حزب الله» ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!».

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات العنيفة، مستهدفة عدة مناطق في جنوب لبنان.

وقالت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية، إن الطيران الإسرائيلي المُسيّر استهدف سيارة على طريق القاسمية، مشيرة إلى أنباء عن وقوع إصابات.

كما أفادت بمقتل شخصين جراء غارات إسرائيلية، الأول في هجوم بطائرة مُسيّرة على طريق بلدة عين بعال - الحوش في قضاء صور، والثاني خلال هجوم على طريق البرج الشمالي - البازورية في القضاء نفسه جنوب لبنان.

من جانبه، أعلن «حزب الله» تنفيذ هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية. وقال الحزب إنه استهدف منصّة لمنظومة الدفاع الجوي «القبة الحديدية» في ثكنة برانيت مرتين، باستخدام مسيّرات انقضاضية من طراز «أبابيل»، مؤكداً تحقيق إصابات.

وأول من أمس، قتل عشرة أشخاص، بينهم ستة مسعفين، في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، عن سلسلة ضربات قبيل منتصف ليل الجمعة إلى السبت، على جرود بلدة بريتال في السلسلة الشرقية، عند الحدود مع سوريا.وتعرّض مبنيان في مدينة صور ومحيطها ليل الجمعة السبت للضرب، بعد إنذار إسرائيلي لإخلائهما، تمهيداً لقصفهما، بذريعة أن «حزب الله» يستخدمهما.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس قرب أحد المبنيين في محيط المدينة، عن سماع دوي انفجارين، مع تعرّض المبنى للقصف، قبل أن يشاهد الدخان يتصاعد منه، والنيران تندلع، في وقت استعدت فرق الدفاع المدني للاقتراب. وبعيد ذلك، سمع دوي انفجار ثانٍ داخل المدينة، وشوهد الدخان يتصاعد من الموقع.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، إن 25 من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في مستشفى حيرام قضاء صور، أصيبوا بجروح مختلفة، جراء غارات إسرائيلية في المحيط المباشر للمستشفى.