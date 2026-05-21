الحرب تترك لبنان أمام صدمة اقتصادية ..خسائر بـ 25 مليار دولار

تسبّبت الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان بخسائر كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى أكلاف المنازل والممتلكات. ويقدّر وزير المال ياسين جابر أن تصل كلفة الحرب على لبنان إلى نحو 20 مليار دولار.



وفي ​مقابلة أول من أمس، ​قال جابر ⁠إنه يتوقع أن تؤدي ​الحرب الحالية ⁠إلى انكماش ⁠اقتصادي يتراوح بين سبعة ⁠وعشرة في المئة في عام 2026، مشيراً إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستلحق بلبنان قد ​تصل إلى 20 مليار دولار.

في الأثناء قال الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، أمس، إن البلاد في وضع خطير، مرحباً في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح أفقاً للخروج من الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». وقال لودريان عبر قناة «بي إف إم تي في» وإذاعة «آر إم سي» إن «لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه»، مشيراً إلى انقسام المكونات اللبنانية إزاء «حزب الله» وإزاء إسرائيل. وأضاف أن لبنان مهدد في سلامة أراضيه لأن جزءاً من أراضيه تحتله إسرائيل، وجزءاً آخر يتحرك وينشط فيه «حزب الله»، وهو يخدم المصالح الإيرانية، أي مصالح قوة أجنبية.

ترحيب

ورغم ذلك، رحب باستمرار الهدنة، معتبراً أنها تفتح أفقاً لمدة 45 يوماً سيتواصل خلالها النقاش. واعتبر أن القادة اللبنانيين في هذا المسار على مستوى عال وشجعان، في إشارة إلى طلبهم التفاوض مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لإخراج بلدهم من هذا الطوق والتوصل إلى مسار يعيد إلى الدولة اللبنانية وسائل العمل والوجود.واعتبر أيضاً أن انخراط الولايات المتحدة في مسار التفاوض أمر إيجابي، حتى لو أن إسرائيل رفضت أن تكون فرنسا جزءاً من هذا النقاش، رغم أن اللبنانيين طلبوا ذلك.ميدانياً تعرّض مستشفى حكومي في جنوب لبنان لأضرار كبيرة جراء غارة إسرائيلية أمس، وفق ما أفادت وزارة الصحة والإعلام الرسمي.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على بلدة تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي، حيث سُجلت أضرار جسيمة.وأحصت وزارة الصحة في آخر تحديث لأرقامها الأربعاء تضرر 16 مستشفى جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في 2 مارس، ومقتل 116 مسعفاً وعاملاً في القطاع الصحي.

قصف

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» كذلك بغارات وقصف مدفعي على عدد من بلدات وقرى جنوب لبنان.شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، سلسلة غارات استهدفت بلدات المنصوري وصريفا وياطر في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، التي أضافت أن الطائرات الإسرائيلية شنت قبل ذلك غارتين على بلدتي الغندورية وتولين في جنوب لبنان. كما استهدفت طائرة مسيّرة دراجة نارية في بلدة فرون في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي برعشيت وكفردونين في جنوب لبنان.كما شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي، غارة، صباح أمس، استهدفت الطريق بين بلدتي طورا وجناتا في جنوب لبنان. وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من المزارعين في بلدة الحنية، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة قبريخا في جنوب لبنان. ونفّذ الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام في جنوب لبنان.