قصف إسرائيلي يستهدف مواقع «حزب الله» في جنوب لبنان

رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، استمرت الهجمات الإسرائيلية على مواقع ميليشيا حزب الله في قرى وبلدات في جنوب لبنان أمس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ووجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدتي حبوش ودير الزهراني في جنوب لبنان لإخلائهما والابتعاد عنهما مسافة لا تقل عن 1000 متر.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، بلدات شحور، ويحمر، وزوطر الشرقية، وكفرصير، وصير الغربية، وياطر، وحداثا، وحرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان بلـدتي جبـال البـطم، والسلطانية في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقـوع إصـابـات. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، دراجة نارية على طريق عام بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيل، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

ووفق الوكالة، أسفرت عمليات الجيش الإسرائيلي في بلدة الدوير عن خمسة قتلى، بعدما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت حي البركة في البلدة ودمرت العديد من المواقع بشكل كامل.

وأشارت الوكالة إلى أن الغارة أدت إلى مقتل خمسة وإصابة اثنين، وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني على سحب الجثامين من تحت الأنقاض ونقلها إلى مستشفيات النبطية.

كما أفادت بأن غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي، أدت إلى سقوط قتيلين وجريح، لافتة إلى أن فريقاً من الصليب الأحمر اللبناني عمل على استكمال عمليات المسح والبحث في المنطقة الجردية الوعرة عند أطراف بلدة شبعا، وأسفرت هذه الجهود المشتركة عن العثور على شابين تعرضا لغارة إسرائيلية.

حيث تم نقل جثة أحدهما، فيما نُقل الشاب الآخر بحالة حرجة إلى مستشفى راشيا الحكومي. وكانت حصيلة القصف الذي نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي ليل أول من أمس على بلدة دير قانون النهر- قضاء صور في جنوب لبنان ارتفعت إلى 14 قتيلاً، إضافة إلى ثلاثة جرحى.