إسرائيل تهاجم مستودعات ومنصات إطلاق صواريخ لـ«حزب الله»

أنذر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات، قال إنها استهدفت مستودعات ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لميليشيا «حزب الله» جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان إن الإخلاء يأتي «في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار»، مضيفاً «يضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة... عليكم إخلاء منازلكم فوراً».

كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته هاجمت خلال الساعات الأخيرة 25 مستودعاً ومنصات إطلاق صواريخ قال إنها تابعة لميليشيا «حزب الله» جنوبي لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، مناطق عدة بينها: المعشوق والحوش والبرج الشمالي ومعركة والمجادل وحناويه في منطقة صور، ودبين وكفرصير في محافظة النبطية.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، «ارتكب الجيش الإسرائيلي جريمة جديدة في بلدة كفرصير حصدت أربعة قتلى بينهم سيدتان وجريحان في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل مواطن في البلدة ودمرته».

وأشارت إلى أن «فرق الإسعاف عملت على سحب الجثامين من تحت الأنقاض ونقلها إلى مستشفيات النبطية»، لافتة إلى «مقتل شخص متأثراً بجروحه التي أصيب بها صباحاً، جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة تابعة لبلدية حاروف.

وأفادت الوكالة بأن «القتيل وعضو بلدية حاروف جعفر الشامي، الذي أصيب بجروح، كانا يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي في حاروف»، كاشفة عن استهداف مسيّرة معادية دراجة نارية في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، وأفيد بوقوع قتيل.

من جهته، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف تجمعاً لجنود وآليات في شمال إسرائيل «بسرب من الطائرات المسيّرة الهجومية». كما أعلن الحزب المدعوم من إيران مسؤوليته عن هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي تعمل داخل القرى التي تحتلها في الأراضي اللبنانية.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة عبرت من لبنان.