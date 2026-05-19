الرئيس اللبناني: نقوم «بالمستحيل» لوقف الحرب

مع مواصلة إسرائيل ضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن والمباحثات المباشرة بين البلدين، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، إنه سيقوم «بالمستحيل» لوقف الحرب في بلاده.

وأكد عون وفق بيان للرئاسة أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل بانسحابها من الأراضي التي تحتلها ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين إلى قراهم والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان، مضيفاً: «واجبي، وانطلاقاً من موقعي ومسؤوليتي، أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه».

وأضاف: «لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟»، متوجهاً إليهم بالقول: «أنتم متجذرون في هذه الأرض لأنكم تدركون قيمتها، فحافظوا على هذا التعلق وأورثوه لأبنائكم الذين هم ثروة الوطن».

ودخل أمس حيّز التنفيذ تمديد جديد لوقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل، لمدة 45 يوماً إضافياً.

في الأثناء طالب الجيش الإسرائيلي، أمس، بإخلاء ثلاث بلدات تقع في قضاء صور بجنوب لبنان. ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات حاروف، وبرج الشمالي، ودبعال، في جنوب لبنان، طالباً منهم إخلاء منازلهم والابتعاد عن البلدات مسافة لا تقلّ عن ألف متر إلى أراض مفتوحة.

وتزامن ذلك مع شنّ الطيران الإسرائيلي غارة، أمس، استهدفت موقعاً في بلدة معركة في جنوب البلاد، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ديرعامص، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام».

وأشارت الوكالة إلى شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أيضاً غارة استهدفت عدداً من المواقع في منطقة القلعة بين بلدتي حاروف والدوير في الجنوب ودمرهم، لافتة إلى تعرض حي المرج في بلدة كفرتبنيت لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

وأدت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دورس في البقاع شرق لبنان، منتصف ليل الأحد، إلى مقتل شخصين بينهم قيادي في حركة «الجهاد»، وجرح اثنين آخرين جميعهم فلسطينيون. وقبيل ذلك قتل خمسة أشخاص على الأقلّ في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وفق وزارة الصحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قضى خلال غارة ليلة أول من أمس في بعلبك في سهل البقاع شرقي لبنان، على القيادي وائل محمود عبدالحليم، الذي كان يشغل منصب قائد حركة «الجهاد» في منطقة البقيعة في فلسطين.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» في موقعها الإلكتروني «واي نت». وأضاف المتحدث أن «عبد الحليم قاد عملية دمج إرهابيي المنظمة في القتال إلى جانب إرهابيي حزب الله في لبنان، وعمل على تعزيز الهجمات الإرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة».