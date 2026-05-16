لبنان وإسرائيل يمددان وقف إطلاق النار 45 يوماً

وقال دبلوماسي إن مبعوثي البلدين استأنفوا المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قصف مواقع بنى تحتية لحزب الله في منطقة صور، بعدما كان أنذر سكان خمس مناطق في المدينة الساحلية وضواحيها بإخلائها. وأفاد مراسلون، عن سلسلة غارات، استهدفت اثنتان منها ضواحي المدينة، بينما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن إحدى الغارات استهدفت مركزاً لمنظمة غير حكومية قرب مستشفى.
وتسببت تلك الغارة بإصابة ممرضين في المستشفى بجروح طفيفة، وفق ما أعلنت إدارته. وألحق قصفها أضراراً بالمستشفى الذي تحطم زجاج نوافذه وبعض أسقفه المسبقة الصنع، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وأسفرت الغارات على صور، وفق وزارة الصحة، عن إصابة 37 شخصاً بجروح، بينهم ستة من طاقم المستشفى وأربعة أطفال وتسع سيدات.
وقال حافظ رمضان المقيم قرب المبنى الذي استهدفته الغارة، إن المكان ضم نازحين فروا من بلداتهم على وقع الحرب، ويقع قربه فندق يؤوي نازحين أيضاً. وأضاف: لا يوجد هنا إلا نساء وأولاد وكبار السن. بسبب هذه الضربة هجّروا الناس مجدداً، متسببين بأذى.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إلى 20 إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين في لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في الثاني من مارس.