لبنان وإسرائيل يمددان وقف إطلاق النار 45 يوماً

قالت وزارة ⁠الخارجية الأمريكية إن إسرائيل ‌ولبنان ‌اتفقا ‌على ​تمديد ‌وقف إطلاق ​النار ⁠لمدة ​45 ⁠يوماً، ⁠لتمكين ⁠إحراز مزيد ‌من التقدم.

وكان البلدان استأنفا، أمس، جولة المحادثات الجديدة بينهما في يومها الثاني بواشنطن، رغم تصاعد العنف مجدداً مع شن الجيش الإسرائيلي غارات على الأراضي اللبنانية، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وقال دبلوماسي إن مبعوثي البلدين استأنفوا المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

ميدانياً، أصيب 37 شخصاً على الأقل، أمس، بجروح جراء غارات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وقالت إنها استهدفت مواقع لحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قصف مواقع بنى تحتية لحزب الله في منطقة صور، بعدما كان أنذر سكان خمس مناطق في المدينة الساحلية وضواحيها بإخلائها. وأفاد مراسلون، عن سلسلة غارات، استهدفت اثنتان منها ضواحي المدينة، بينما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن إحدى الغارات استهدفت مركزاً لمنظمة غير حكومية قرب مستشفى.

وتسببت تلك الغارة بإصابة ممرضين في المستشفى بجروح طفيفة، وفق ما أعلنت إدارته. وألحق قصفها أضراراً بالمستشفى الذي تحطم زجاج نوافذه وبعض أسقفه المسبقة الصنع، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وأسفرت الغارات على صور، وفق وزارة الصحة، عن إصابة 37 شخصاً بجروح، بينهم ستة من طاقم المستشفى وأربعة أطفال وتسع سيدات.

وقال حافظ رمضان المقيم قرب المبنى الذي استهدفته الغارة، إن المكان ضم نازحين فروا من بلداتهم على وقع الحرب، ويقع قربه فندق يؤوي نازحين أيضاً. وأضاف: لا يوجد هنا إلا نساء وأولاد وكبار السن. بسبب هذه الضربة هجّروا الناس مجدداً، متسببين بأذى.

في وقت لاحق، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان خمس بلدات أخرى بإخلائها تمهيداً لقصفها، بموازاة تعرض بلدات عدة غير مشمولة بالإنذار، لغارات وقصف مدفعي، وفق الوكالة الوطنية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إلى 20 إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين في لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في الثاني من مارس.

بدوره، اعتبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل تشكل فرصة حاسمة لوقف الحرب، مندداً باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان التي تخلف حصيلة غير مقبولة من المدنيين.

وقال ريزا في بيان: الجهود الدبلوماسية توفر فرصة حاسمة لوقف أعمال العنف، آملاً في أن تمهد المفاوضات الطريق نحو حل سياسي، رغم أن الواقع على الأرض في لبنان يبعث على قلق بالغ. وندد ريزا باستمرار الغارات الجوية وعمليات الهدم بشكل يومي.