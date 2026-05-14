الجيش الإسرائيلي: قضينا على أكثر من 20 عنصراً في "حزب الله" خلال 24 ساعة

أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه هاجم مستودعات وسائل قتالية ومواقع رصد ومقار قيادة تابعة لحزب الله، وشملت الهجمات نحو 65 مبنى، إضافة إلى تحييد أكثر من 20 عنصراً من عناصر الحزب جنوبي لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة والبلدات المحيطة بها، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية انطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالقطاع الشرقي للحدود.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى اعتراض 3 صواريخ وسقوط 3 أخرى في مناطق مفتوحة، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه اعترض عدة صواريخ وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

وأفادت صحيفة معاريف بإصابة جندي إسرائيلي بجروح خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان.