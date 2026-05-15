انطلاق الجولة الثالثة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يضرب بنى تحتية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان

بدأ لبنان وإسرائيل جولة محادثات جديدة تستمر ليومين في واشنطن، تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين، في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته، من دون أن يضع حداً للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصاً على جنوب لبنان.

وحضر عن الوسيط الأمريكي سفيرا الولايات المتحدة في إسرائيل ولبنان على التوالي مايك هاكابي، وميشال عيسى، إضافة إلى مايك نيدهام، وهو مساعد مقرب لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو.

ويقود سفيران مخضرمان وفدي لبنان وإسرائيل في محادثات الجولة الثالثة، حيث يمثّل لبنان السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم، بينما يمثل الفريق الإسرائيلي سفيرها في واشنطن يحيئيل لايتر.

وأبرز ما يطالب به الوفد اللبناني المفاوض تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في الجنوب، وعودة النازحين إلى قراهم، والإفراج عن الأسرى، وانتشار الجيش في الجنوب.

وتجري المفاوضات في واشنطن، بعد جولتي محادثات على مستوى سفيري البلدين في واشنطن. وعقدت الجولة الأخيرة في أبريل في البيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تاريخي.

وفي توقع جريء، قال ترامب حينها إنه سيستقبل خلال فترة وقف إطلاق النار الذي أعلن تمديده لثلاثة أسابيع تنتهي الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون في واشنطن، لعقد أول قمة تاريخية بين الجانبين.

إلا أن القمة لم تنعقد، مع تمسّك الرئيس اللبناني بإنهاء الهجمات الإسرائيلية والتوصل إلى اتفاق أمني قبل عقد الاجتماع.

وبالتزامن من انطلاق المفاوضات أمس، جدّدت إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان، حيث أعلنت استهداف بنى تحتية تابعة لميليشيا «حزب الله» الإرهابية في عدد من المناطق، بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أمس عن غارات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوب البلاد وشرقها، غداة مقتل 22 شخصاً أول من أمس، بينهم ثمانية أطفال، بغارات استهدفت نحو 40 موقعاً في جنوب لبنان وشرقه.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء سقوط مسيّرة مفخخة أطلقها «حزب الله» الإرهابي داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 17 أبريل، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفقاً لحصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات السلطات.

ومنذ بدء الحرب، أحصت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2896 شخصاً على الأقل وإصابة 8824 آخرين، وفق حصيلة نشرتها أول من أمس.