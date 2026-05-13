جولة تفاوض لبنانية إسرائيلية «تحت النار»

بينما يستعد لبنان وإسرائيل لجولة تفاوض جديدة في واشنطن، تواصل القوات الإسرائيلية شن هجماتها على مواقع ومنشآت لميليشيا حزب الله، والتي أوقعت منذ سريان الهدنة في 17 أبريل 380 قتيلاً على الأقل، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وكثّف الجيش الإسرائيلي منذ الأسبوع الماضي وتيرة غاراته، خصوصاً على جنوب لبنان، حيث تواصل قواته تنفيذ عمليات عسكرية، وإنذار السكان بإخلاء بلداتهم البعيدة نسبياً عن الحدود، وتحدثت تقارير عن تنفيذ غارات مكثفة على أهداف في الجنوب، بالتزامن مع تحركات برية وآليات ثقيلة قرب بعض القرى الحدودية.

ويتزامن هذا التصعيد الإسرائيلي مع جولة محادثات ثالثة بين لبنان وإسرائيل مقررة في واشنطن غداً الخميس، ويوم الجمعة، وسيحضرها للمرة الأولى رئيس الوفد المفاوض اللبناني السفير السابق سيمون كرم.

واعتبرت واشنطن، وفق ما قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد تحديد موعد الجولة الثالثة، أن السلام الشامل بين لبنان وإسرائيل «مرهون باستعادة السلطة الكاملة للدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله بالكامل».