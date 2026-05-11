إسرائيل تصعّد في جنوب لبنان وسقوط قتلى وجرحى

استمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أمس، حيث قتل مسعفان وأصيب خمسة آخرون جراء استهداف «الهيئة الصحية الإسلامية» التابعة لـ«حزب الله»، وذلك بعد يوم عنيف أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وترافقت الغارات الجوية والقصف المدفعي مع عمليات نسف واسعة للمنازل في القرى الحدودية، بينما وسّعت إسرائيل نطاق استهدافاتها، لتشمل بلدات عدة في الجنوب والبقاع.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن إسرائيل ماضية في خرق القوانين الدولية، والأعراف الإنسانية، مضيفة المزيد من الجرائم بحق المسعفين»، معلنة عن استهداف إسرائيلي بشكل مباشر نقطتين لـ«الهيئة الصحية الإسلامية» في بلدتي قلاويه وتبنين في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى مقتل مسعف، وإصابة 3 آخرين في قلاويه، ومقتل مسعف ثانٍ، وإصابة اثنين في تبنين.

وشهد الجنوب منذ ساعات الصباح، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، سلسلة غارات إسرائيلية، طالت بلدات بلاط، دبعال، المنصوري، شقرا، صفد البطيخ، مجدل سلم، قلاويه والسماعية، إضافة إلى طريق الرمادية - الشعيتية، كما تعرضت بلدات تولين، الصوانة، يحمر الشقيف، عدشيت وكفر دجال لقصف مدفعي، في حين استهدفت بلدة صريفا بقذائف من عيار 155 ملم، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي.

وفي مدينة النبطية، أصيب رجل بجروح إثر غارة استهدفته أمام متجره في شارع الإنجيلية، بينما استهدفت مسيرة إسرائيلية معمل علف للدواجن قرب بلدة الرمادية في قضاء صور، وسط معلومات عن وقوع إصابات، وفق «الوطنية».

وعاشت بلدة الخيام ليلة عنيفة على وقع سلسلة تفجيرات وعمليات نسف نفذها الجيش الإسرائيلي، طالت منازل ومحال ومؤسسات؛ ما أدى إلى دمار واسع في البلدة، كما كررت القوات الإسرائيلية خلال الليل عمليات نسف المنازل في بلدات الحافة الأمامية، خصوصاً في بنت جبيل والطيري.