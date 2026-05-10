قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على بيروت وجنوب لبنان

أسفرت ثلاث غارات شنتها طائرات مسيّرة إسرائيلية على مركبات جنوبي بيروت، أمس، عن مقتل أربعة أشخاص، فيما أدت سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل، بينهم رجل وابنته (12 عاماً)، وفقاً لوسائل إعلام رسمية ووزارة الصحة.

وشكلت الضربات الثلاث جنوب بيروت تصعيداً جديداً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن اثنتين من الضربات وقعتا على الطريق السريع الذي يربط بيروت بمدينة صيدا الساحلية الجنوبية، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، بينما استهدفت الضربة الثالثة طريقاً يؤدي إلى قضاء الشوف، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وشاهد صحافي لدى وكالة أسوشيتد برس في موقع الحادث، جثة هامدة على الطريق السريع في بلدة السعديات.

وقالت وزارة الصحة، إن غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية جنوبي البلاد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 15 آخرين، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة أولية.

كما أفادت الوكالة بوقوع غارات أخرى جنوبي لبنان، بينها غارة على بلدة برج رحال أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وأخرى في ميفدون أسفرت عن مقتل شخص واحد.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف أكثر من 85 موقعاً لحزب الله في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أكثر من 85 هدفاً لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى جانب موقع أسلحة تحت الأرض في وادي البقاع، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبحسب الجيش، فإن الأهداف في جنوب لبنان شملت مستودعات أسلحة وقاذفات صواريخ ومباني يستخدمها حزب الله لشن هجماته. ويقول الجيش إن أعضاء الحزب الذين كانوا يخططون لشن هجمات على القوات المتمركزة في جنوب لبنان تم استهدافهم أيضاً في الهجمات.

وتابع الجيش الإسرائيلي إنه استهدف منشأة تحت الأرض حيث يقوم حزب الله بتصنيع الأسلحة في وادي البقاع.

إلى ذلك، حضت المسؤولة عن إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، حجة لحبيب، على إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان.

وقالت لحبيب في مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من زيارتها للبنان قبيل وصول شحنة مساعدات من الاتحاد الأوروبي: «المساعدات الإنسانية جاهزة، ولكن في كثير من الأحيان يتعذر إيصالها إلى من هم في أمس الحاجة إليها.. ما زال الوصول إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني محدوداً للغاية بسبب أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية الإسرائيلية. ويشمل ذلك 55 قرية ضمن ما يسمى الخط الأصفر».

وأشارت لحبيب إلى أن بنى تحتية رئيسية بينها جسور تعبر النهر دمرت ما يعني طرقاً أطول، وانتظار الناس أياماً عديدة للحصول على المساعدة. ولفتت إلى أن المساعدات لا تصل بشكل كافٍ حتى إلى شمال نهر الليطاني، حيث خففت بعض هذه القيود.

وقالت: «نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.. لا يمكن للمساعدات إنقاذ الأرواح إذا لم تصل إلى الناس».

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي أعلن منذ بداية الحرب تقديم نحو 100 مليون يورو كدعم إنساني جديد للبنان، وأرسل ست طائرات تحمل مساعدات، ومن المقرر وصول طائرة سابعة في الأيام المقبلة.