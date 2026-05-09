نواف سلام: لن نسمح بإعادة استخدام لبنان لإيذاء محيطها العربي وخصوصاً سوريا





أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، أنه لن يسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء محيطها العربي وخصوصاً سورياً.

وأوضح سلام خلال زيارته للعاصمة السورية دمشق: "زرنا دمشق للعمل على تعزيز العلاقات الثنائيّة على مختلف الأصعدة ونتائح الزيارة الملموسة ستظهر قريبا".

وأضاف: "بحثنا متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن نقل السجناء المحكومين إلى سوريا وكشف مصير المفقودين في كلا البلدين".

وتابع: "أكدنا ضرورة التشدد في ضبط الحدود ومنع التهريب بكل أشكاله وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الكريمة للنازحين".

وأكد إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا بين لبنان وسوريا والنتائج ستظهر قريبا.