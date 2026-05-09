غارتان إسرائيليتان على طريق دولي جنوب بيروت

شنت إسرائيل السبت غارتين على طريق دولي جنوب بيروت، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وذلك رغم وقف لإطلاق النار يسري منذ ثلاثة أسابيع بين الدولة العبرية و "حزب الله".

وبحسب مراسل لوكالة فرانس برس سيارتين أصيبتا بأضرار وتدخل مسعفون على هذا الطريق الذي يربط العاصمة اللبنانية بجنوب البلاد.

وأنذر الجيش الاسرائيلي سكان عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري، تمهيدا لتوجيه ضربات ضد أهداف لـ "حزب الله"، قال إنها "تأتي في ضوء خروق الحزب لاتفاق وقف إطلاق النار".

وطالب الجيش، في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، سكان 9 قرى وبلدات بإخلائها فورا والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر إلى أراض مفتوحة.