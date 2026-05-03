إسرائيل تعلن استهداف 120 موقعاً لـ«حزب الله» في جنوب لبنان

رغم وقف إطلاق النار المعلن في لبنان استمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان موقعة عدداً من القتلى والجرحى، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على عناصر من «حزب الله»، كانوا يعملون قرب جنوده في جنوب لبنان، وقال إنه استهدف 120 موقعاً للحزب في مناطق متفرقة من جنوب لبنان خلال يومين، بالتزامن مع إصداره تحذيراً جديداً لسكان تسع قرى جنوبية بالإخلاء.

وأفادت تقارير صحافية بمقتل 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات اللويزة وعين بعال وشوكين جنوبي لبنان منذ فجر أمس. كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات عدة وقرى أخرى جنوبي لبنان، منها زوطر الشرقية وبرج قلاويه ومجدل زون.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتنفيذ مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة على طريق كفردجال - النبطية، ما أدى إلى سقوط قتيلين، كاشفة عن تنفيذ مسيرة إسرائيلية أخرى غارة على طريق شوكين - النبطية، وأفيد بوقوع إصابات.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة، مستهدفاً الحسينية القديمة في بلدة الدوير بالنبطية، ودمرها بالكامل. وأشارت الوكالة إلى تدمير قاعة للتعازي بجانبها، بالإضافة إلى قاعات وغرف أرضية ومقر لكشافة الرسالة الإسلامية، لافتة إلى تضرر أضرحة الموتى وروضة الشهداء بشكل كبير إضافة إلى عدد من السيارات التي كانت مركونة قربها.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 120 هدفاً في لبنان خلال نهاية الأسبوع. وأوضح أن الضربات استهدفت مواقع تابعة لـ»حزب الله» في جنوب لبنان. وذكر أنه «يواصل العمل ضد التهديدات» وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي، بحسب تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أمس أنه قضى أول من أمس على عناصر من «حزب الله»، كانوا يعملون قرب جنوده في جنوب لبنان.

وأشار إلى تفكيك أكثر من 50 موقعاً لـ«حزب الله» في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، الكولونيل إيلا واویة، تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» قالت فيها إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ نحو 50 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية استهدفت بنية «حزب الله» التحتية وعناصره.

في الأثناء، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية البريجادير جنرال أفيخاي أدرعي أمس تحذيراً بإخلاء تسع قرى في جنوب لبنان. وقال إن القرى المعنية بالإخلاء هي: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفر جوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، وحبوش.