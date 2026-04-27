هدنة لبنان على حافة الانهيار

أدى التصعيد المتبادل بين إسرائيل وميليشيا «حزب الله» إلى وضع الهدنة المعلنة على حافة الانهيار.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، «حزب الله» بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 آخرين في معارك جنوب لبنان، في حين أنذرت إسرائيل سكان سبع قرى شمال نهر الليطاني بالإخلاء «العاجل والفوري» تمهيداً لضربها.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن الجيش تأكيده مقتل الرقيب في الجيش الإسرائيلي عيدان فوكس، وهو جندي في الكتيبة 77، جراء إصابته بمسيرة متفجرة في جنوب لبنان. وأسفرت العملية كذلك عن إصابة ضابط وثلاثة جنود بجروح خطيرة، وجندي آخر في حالة متوسطة، وجندي ثالث في حالة طفيفة.

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «يجب أن يكون مفهوماً أن انتهاكات حزب الله تقوّض وقف إطلاق النار».

وأضاف: «نحن نعمل بقوة وفق الترتيبات المتفق عليها مع الولايات المتحدة، وبالمناسبة أيضاً مع لبنان»، مشيراً إلى أن ذلك «يعني حرية العمل، ليس فقط للرد على الهجمات، وهو أمر بديهي، بل أيضاً لإحباط التهديدات الفورية وحتى التهديدات الناشئة».

وإذ أعلن أنه اعترض ثلاث طائرات مسيّرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية، شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية إلى غارات على قرى عدة، استهدفت إحداها «دراجة نارية» في بلدة زوطر الشرقية بمحافظة النبطية. وأشارت كذلك إلى قصف مدفعي إسرائيلي على قرى قريبة من الحدود.

إنذار بالإخلاء

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان سبع قرى شمال نهر الليطاني بالإخلاء «العاجل والفوري» تمهيداً لضربها، مشيراً إلى «خرق» حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش في بيان على منصة إكس «إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات: ميفدون، شوكين، يحمر، أرنون، زوطر الشرقية، زوطر الغربية وكفر تبنيت... عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج المنطقة المحددة».

وشهدت منطقة النبطية في جنوب لبنان حركة نزوح كثيفةً بعد تهديدات للجيش الإسرائيلي. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن أوتوستراد الزهراني صيدا، شهد حركة نزوح كثيفة للسيارات من منطقة النبطية التي تم تهديدها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي وجه إنذاراً عاجلاً إلى سكان بعض قرى النبطية.

ولفتت إلى «حركة مرور كثيفة على أوتوستراد الغازية باتجاه صيدا بعد إنذار جديد من جيش العدو إلى سبع بلدات في شمال الليطاني وهي ميفدون وشوكين ويحمر وارنون وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وكفر تبنيت».